Зеленский назвал рост числа заразившихся коронавирусом «отголоском Пасхи»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал рост числа заразившихся коронавирусом в стране «отголоском Пасхи». Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, следующим важным этапом в борьбе с эпидемией станут майские праздники. Глава государства выразил мнение, что их удастся пройти спокойно, без массовых скоплений людей.

«Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем», — подчеркнул он.

Ранее Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 11 мая. При этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко анонсировал продление ограничений в связи с противодействием распространению коронавируса. Он заявил о возможном послаблении мер, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится до понедельника, 27 апреля.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 6592 человека, 174 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,5 миллиона человек; 178 тысяч скончались, 701 тысяча излечились.

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