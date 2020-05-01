Названы критерии для начала отмены ограничений из-за коронавируса в России

Существуют несколько критериев, по которым станет понятно, что в России можно начать ослаблять ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Первый критерий, по которому мы можем понять, что нам можно выходить из режима ограничений — это, конечно, же снижающиеся темпы прироста, — сказала глава Роспотребнадзора. — Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей».

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Помимо этих трех базовых критериев, есть также и дополнительные. Они, по словам Поповой, связаны с показателями смертности и «иммунной прослойки», но последний не может учитываться без проведения специального исследования.

Ранее стали известны первые возможные шаги по отмене ограничений в России. Попова сообщила, что в первую очередь будут разрешены небольшие прогулки по два-три человека. При этом, по ее словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться «в ограниченном количестве людей».

По данным на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человека скончались, 13 220 выздоровели.

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