Россиянам рассказали о важности экспресс-тестов на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попопа рассказала россиянам о важности экспресс-тестов на коронавирус. В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, что тестирование на наличие возбудителя инфекции на сегодняшний день является основным, определить его помогают экспресс-тесты, пишут РИА Новости.

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«Нужно выделить тех, у кого уже есть антитела, и кто в ближайшее время абсолютно точно заболеть не должен, но важно выделить все-таки тех, у кого сегодня может быть вирус», — рассказала она, добавив, что делать это нужно крайне быстро.

Прорывной технологией в этом является разработка тестов российско-японской компании EMG. По словам Поповой, она используется сейчас и будет использоваться дальше.

В середине марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японская компания Mirai Genomics получили разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) на использование нового типа тестов на коронавирусную инфекцию в России. Благодаря тест-системе экспресс-диагностику вируса можно сделать за полчаса. Их можно применять повсеместно — в больницах, учебных заведениях, аэропортах и вокзалах.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 106 498.

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