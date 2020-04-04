Определена дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России. Пилотный проект по применению системы «Эвотек-Мирай Геномикс» начнется в апреле. Об этом рассказали «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Дата начала тестирования находится в компетенции столичного правительства, которое закупает тест-системы. При этом экспресс-тесты российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и были одобрены регулятором на дальнейшее использование в России.

Новая разработка позволит получать результаты за 30 минут. Точность теста, позволяющего определить наличие коронавируса, составляет практически 100 процентов.

В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики. Как рассказали в пресс-службе компании «ФосАгро», такое тестирование не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР, однако сокращает время тестирования более чем в четыре раза.

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Используемые сейчас тест-системы занимают по времени дольше, но позволяют параллельно исследовать до 96 образцов. В новой системе исследуется только один образец, однако обработка идет достаточно быстро, рассказал директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Как указали в РФПИ, цена тест-системы будет сформирована совместно с технологическими партнерами и лабораториями. В ближайшее время мощность производства составит 2,5 миллиона тестов.

Ранее РФПИ передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса. Как пояснил глава фонда Кирилл Дмитриев, необходимо укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю, а Москве и Вашингтону — объединить усилия для совместной борьбы с коронавирусом.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире более 1 миллиона 97 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 59 тысяч скончались, еще 225 тысяч человек вылечились. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.

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