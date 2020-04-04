Определена дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России. Пилотный проект по применению системы «Эвотек-Мирай Геномикс» начнется в апреле. Об этом рассказали «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Дата начала тестирования находится в компетенции столичного правительства, которое закупает тест-системы. При этом экспресс-тесты российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и были одобрены регулятором на дальнейшее использование в России.
Новая разработка позволит получать результаты за 30 минут. Точность теста, позволяющего определить наличие коронавируса, составляет практически 100 процентов.
В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики. Как рассказали в пресс-службе компании «ФосАгро», такое тестирование не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР, однако сокращает время тестирования более чем в четыре раза.
Используемые сейчас тест-системы занимают по времени дольше, но позволяют параллельно исследовать до 96 образцов. В новой системе исследуется только один образец, однако обработка идет достаточно быстро, рассказал директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Как указали в РФПИ, цена тест-системы будет сформирована совместно с технологическими партнерами и лабораториями. В ближайшее время мощность производства составит 2,5 миллиона тестов.
Ранее РФПИ передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса. Как пояснил глава фонда Кирилл Дмитриев, необходимо укреплять сотрудничество и демонстрировать добрую волю, а Москве и Вашингтону — объединить усилия для совместной борьбы с коронавирусом.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире более 1 миллиона 97 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 59 тысяч скончались, еще 225 тысяч человек вылечились. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения