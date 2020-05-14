Российским медикам выделят надбавки за работу с заболевшими коронавирусом

Российским медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом, выделят ежемесячные надбавки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, врачам скорой помощи выделят по 50 тысяч рублей в месяц, а врачам в стационарах — по 80 тысяч рублей. Средний и младший медперсонал и водители скорой помощи, в том числе военные и приравненные к ним, получат от 25 до 50 тысяч рублей в месяц.

Всего для стимулирующих выплат медицинским работникам Минобороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управделами президента, из резервного фонда правительства России выделят 4,8 миллиарда рублей.

В апреле президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату для медиков, которые работают с больными коронавирусом. В мае он пообещал лично проверить, чтобы врачи получили все положенные им выплаты за апрель до 15 мая.