Путин пообещал лично проверить выплаты врачам

Президент России Владимир Путин пообещал лично проверить, чтобы врачи получили все положенные им выплаты за апрель до 15 мая. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, прямая трансляция которого ведется в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

«Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — сказал глава государства, подчеркнув, что, по его данным, пока выплаты получили менее половины медработников.

Ранее Путин ввел медикам, работающим с зараженными коронавирусом, страховые гарантии. Так, в случае смерти врачей их родственники получат выплату в размере 2,7 миллиона рублей. От 680 тысяч до 2 миллионов заплатят сотрудникам, которые получили инвалидность в результате перенесенного COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом, всего по стране насчитывается 221 344 инфицированных. В мире заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек.

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