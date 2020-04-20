Заразившимся на работе медикам заплатят сотни тысяч рублей в Петербурге

Петербургские власти заплатят медикам и их родственникам сотни тысяч рублей в случае заражения коронавирусом во время работы с зараженными, сообщается на сайте Смольного со ссылкой на постановление губернатора Александра Беглова.

Если медработник заболеет, ему положено 300 тысяч рублей, если болезнь серьезно подорвет здоровье и приведет к инвалидности — 500 тысяч. В случае его смерти члены семьи получат один миллион, который будет разделен пропорционально.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился бесплатно предоставлять места в гостиницах и услуги такси работникам здравоохранения, задействованным в борьбе с новым вирусом.

8 апреля президент Владимир Путин предложил установить выплату сроком на три месяца за работу с инфицированными. Врачам выплатят 80 тысяч рублей, медперсоналу и врачам скорых — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч.

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