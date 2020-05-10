Российский губернатор ответил на вопрос о пропавших выплатах врачам

Врач-рентгенолог из Артемовской центральной больницы в Свердловской области задал вопрос губернатору региона Евгению Куйвашеву о пропавших президентских выплатах, которые обещали медикам за работу во время борьбы с коронавирусом. Разговор состоялся во время прямой трансляции в Instagram главы региона. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает Е1.ru.

По информации издания, врач пожаловался губернатору, что вместо 80 тысяч рублей для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, сотрудники больницы получили по 25 тысяч рублей.

На это заявление глава региона ответил, что в разных муниципалитетах и больницах врачи имеют неодинаковую нагрузку при работе с инфицированными. «У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время», — пояснил Куйвашев. Он также отметил, что в городе Артемовске вирус появился сравнительно недавно — в последние дни апреля, за это и были начислены выплаты в размере 25 тысяч рублей.

По состоянию на 10 мая в России выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число выявленных в стране случаев заражения с начала вспышки коронавирусной инфекции превысило 200 тысяч и составило 209 688. В Свердловской области известно всего о 1844 инфицированных, в числе которых вылечившиеся — их 270, а также скончавшиеся от осложнений — их трое.



