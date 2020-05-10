Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Количество заражений коронавирусом в России резко возрастет с приходом жары. Таким прогнозом с РИА Новости поделился профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.

По словам Щелканова, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не имеют прямой привязки к температуре. Однако с приходом солнечных дней люди начинают чаще нарушать самоизоляцию и выходить на улицу.

Как отметил профессор, скопление большого количество людей может спровоцировать рост заражений и всплеск эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Омске рост случаев COVID-19 связали с аномальной 30-градусной жарой. Как отметили в областном Минздраве, люди плохо соблюдали самоизоляцию во время майских праздников, потому у медиков «есть ощущение, что картина повторится».

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Выздоровели 34 306 человек, 1915 умерли.

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