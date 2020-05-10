Кремль анонсировал новое совещание Путина по коронавирусу

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также сказал, что президент рассмотрит вопрос продления в России нерабочих дней.

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Предыдущее совещание Владимир Путин провел 6 мая, на нем в том числе обсуждалось снятие мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. В его ходе президент заявил, что ситуация с распространением инфекции в субъектах Российской Федерации складывается по-разному и в некоторых регионах допустимо ужесточение ограничений.

На том же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений. По ее словам, будут учитываться темпы прироста заболеваемости (количество новых случаев заражения), наличие свободных коек для госпитализации заразившихся и показатели охвата тестирования.

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Умерли 1915 человек, выздоровели — 34 306.

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