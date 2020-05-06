Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвали три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции. Их она перечислила в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась телеканалом «Россия 24» на YouTube.

По ее словам, будет учитываться оценка трех показателей: темпы прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заражения, наличие свободных коек для госпитализации инфицированных, показатели охвата тестирования.

«Все эти показатели оцениваются ретроспективно, за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом» — пояснила она.

Попова озвучила этапы по выходу из самоизоляции. Вначале людям разрешат заниматься спортом на улице, потом начнут работать образовательные учреждения и торговые точки. На третьем этапе откроются парки и скверы. При этом граждане будут обязаны соблюдать дистанцию.

Глава службы добавила, что ограничения могут ввести заново, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

В ходе совещания Владимир Путин отметил, что регионы будут по-разному реагировать на эпидемию коронавируса. Где-то ограничительные меры могут смягчить, в других субъектах потребуется сохранить их или дополнить.

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