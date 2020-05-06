Названа последовательность снятия ограничений при выходе из режима самоизоляции

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три этапа снятия ограничений при выходе страны из режима всеобщей самоизоляции. Их последовательность она озвучила в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась в YouTube телеканала «Россия 24».

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Первый этап, по ее словам, предусматривает возможность занятия спортом на улице. В рамках второго этапа возобновится работа образовательных организаций и точек торговли, рассказала она.

На третьем этапе откроются парки и скверы, однако граждане должны будут соблюдать необходимую дистанцию, подчеркнула глава Роспотребназдора. По словам Поповой, действие ограничений может быть возобновлено в случае ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса.

Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Российской Федерации складывается по-разному. По его словам, в некоторых регионах допустимо ужесточение режима ограничений.

По последним данным, общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 тысяч граждан.

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