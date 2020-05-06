Путин обратится к россиянам перед совещанием по коронавирусу

Президент Владимир Путин в среду, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится к россиянам со вступительным словом, проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Мероприятие пройдет в 15:30–16:00 по московскому времени, уточнил он.

По словам Пескова, на совещании будут обсуждаться перспективы поэтапного снятия ограничений. В частности, с предложениями по этому вопросу выступит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также в мероприятии примут участие руководство администрации президента, правительства, полпреды и все губернаторы. Участие премьера Михаила Мишустина, недавно заразившегося коронавирусом, не ожидается.

Песков добавил, что обсуждение экономических вопросов пройдет в закрытом режиме.

Ранее в среду официальный представитель Кремля уточнил, что главе государства своевременно представили план по выходу из режима ограничений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!