Путину представили план по выходу из режима ограничений

План выхода из ограничительных мер был представлен президенту России Владимиру Путину своевременно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 6 мая.

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По словам Пескова, на совещании в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова будет подробно разъяснять план.

«Ситуация по коронавирусу в регионах РФ разная, вопросы снятия ограничительных мер — за губернаторами», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

28 апреля российский лидер призвал начать подготовку к возвращению к нормальной жизни. В частности, по его словам, необходимо разработать план действий по нормализации предпринимательской деятельности.

По последним данным, общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 тысяч граждан. Число заразившихся в мире к утру 6 мая превысило 3,66 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.

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