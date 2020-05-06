Стало известно о возможном введении «масочного режима» по всей России. Такую меру во вторник, 5 мая, обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что совещание проводил руководитель рабочей группы мэр Москвы Сергей Собянин. Помимо прочего, обсуждалась тема повсеместного введения в стране обязательного ношения масок. К какому решению пришли в Госсовете, пока что не уточняется.

Материалы по теме «Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту» Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии ограничений. Как пишет издание, ряд регионов может столкнуться с ужесточением мер из-за прироста числа случаев заражения.

Обязательный «масочный режим» действует в нескольких российских регионах. Так, 30 апреля его ввели в Приморье. Также носить маски массово обязали жителей Севастополя, их необходимо иметь для проезда в городском транспорте и при посещении магазинов. Аналогичные меры введены по всей территории Новосибирской и Владимирской областей, а также в четырех районах и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. С 1 мая ношение маски обязательно во всех общественных местах Свердловской области.

24 апреля масочный режим заработал на Камчатке и Ивановской области. До этого — в Хабаровском крае и части Кузбасса.

Все населенные пункты Подмосковья также должны быть готовы к вводу «масочного режима» с 12 мая. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьев.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране 1 451 человек скончался, более 19,8 тысячи излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!