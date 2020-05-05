Воробьев поручил подготовиться к вводу «масочного режима»

Все населенные пункты Подмосковья должны быть готовы к вводу «масочного режима» с 12 мая. Соответствующее поручение дал губернатор Андрей Воробьев, сообщается в Instagram регионального правительства.

«Ношение масок — это новая культура, необходимое требование для того, чтобы обезопасить и самого человека, и окружающих, и врачей, на которых нагрузка самая большая», — сказал он.

Он также порекомендовал жителям носить перчатки, особенно в общественном транспорте и в магазинах. По словам Воробьева, в области нет дефицита средств индивидуальной защиты.

Он также напомнил, что в рамках режима самоизоляции граждане имеют право оформить пропуск для поездки на дачу.

«Даю поручение — четко разъяснить людям старшего поколения, что они имеют возможность оформить пропуск и выехать к себе на дачу или в загородный дом», — заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев подписал указ о введении «масочного режима» регионе 1 мая. Согласно документу, до 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. С 12 мая «масочный режим» становится обязательным.

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