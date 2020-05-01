В Подмосковье ввели «масочный режим». Губернатор региона Андрей Воробьев подписал соответствующее постановление, текст которого опубликован на сайте правительства Московской области.

В документе говорится, что 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. После 12 мая «масочный режим» становится обязательным. Речь идет в том числе о пребывании в аптеках, общественном транспорте, больницах и предприятиях, которые продолжают свою работу в условиях режима самоизоляции.

В постановлении также уточняется, что социально незащищенные слои населения будут обеспечены средствами индивидуальной защиты на льготных условиях. За ценами на маски будет следить Управление Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

Ранее стало известно, что сотрудникам второго оперативного полка ГУ МВД по Москве запретили приходить на работу без средств индивидуальной защиты. Теперь полицейским, которые отказываются носить маски и перчатки, будут выписывать штраф.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!