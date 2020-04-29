Медиков и волонтеров по всей России обеспечат медицинскими масками

Социальные работники, медики скорой помощи и волонтеры в регионах России будут обеспечены большим количеством медицинских масок. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Благодаря общей работе с администрациями регионов многие предприятия решили перепрофилировать собственные производства и начали пошив медицинских масок и защитных костюмов для медперсонала. Благодаря этому подходу были не только сохранены рабочие места, это оказало необходимую оперативную поддержку», — сказал Андрей Турчак.

Он также напомнил, что глава «Единой России» Дмитрий Медведев призвал своих однопартийцев в качестве пожертвований направить свои месячные зарплаты на борьбу с эпидемией коронавируса. Привлеченные средства пустят в том числе на закупки масок и специальных костюмов для врачей, а также компьютерной техники для школьников из малообеспеченных семей.

К деятельности волонтеров «Единой России» привлекается также крупнейшие компании с высокой социальной ответственностью. В числе партнеров фракции оказалась и компания WildBerries — самый крупный сетевой ретейлер страны. Компания исполняет свой проект под названием «ВсемРабота» (vsemrabota.ru), в рамках которого предоставляет работу временного характера, чтобы оказать помощь людям при сокращениях штата. Кроме этого, в условиях пандемии компания помогает гражданам, оказывая благотворительную поддержку. Вместе с партией WildBerries предоставит различным регионам страны большое количество медицинских масок, сообщает сайт ER.ru.

«Средства защиты распространят через центры волонтерской помощи населению и благотворительные организации. В том числе, сотню тысяч медицинских масок направят медперсоналу "скорой" в Москве. Это будет сделано посредством благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки. Кроме этого, защитными масками обеспечат каждый центр волонтерской помощи «Единой России», работающие в каждом российском регионе», — уточнила директор отдела по взаимодействию со структурами госвласти WildBerries Кристина Спирева.