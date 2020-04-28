«Волонтеры Победы» начали готовиться к «Бессмертному полку — онлайн»

Народное шествие «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн — в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, онлайн-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сейчас создается единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Заполнить соответствующую форму можно на сайте одной из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России», сайте проекта «Банк Памяти», а также через мини-сервисы Mail.Ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Волонтеры Победы» помогут с модерацией поступающих фотографий. С 28 апреля по 9 мая они ежедневно будут обрабатывать данные в целях исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи. Руководитель добровольцев Ольга Амельченкова рассказала, что уже стартовала обучение волонтеров акции «Бессмертный полк - онлайн». В рамках него активисты из разных регионов России узнали, как работать с интернет-порталом «Банк памяти».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

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