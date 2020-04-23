В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка», которое должно было пройти 9 мая в Берлине, отменили в связи с пандемией коронавируса. ОБ этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова, передает РИА Новости.

«Буквально сегодня мы разговаривали с полицией. К сожалению, ничего нельзя сделать — шествие отменено», — поделилась Заугарова. По ее словам, принять участие в мероприятии планировали около десяти тысяч человек.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

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