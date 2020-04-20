В «Живом Журнале» пройдет «Бессмертный полк»

LiveJournal, входящий в Rambler Group, и Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк» объявили о запуске совместного онлайн-проекта ко Дню Победы.

С 20 апреля по 18 мая пользователи ЖЖ могут поделиться в постах воспоминаниями своих близких и родственников о Великой Отечественной войне, используя хештеги #бессмертныйполк #бессмертныйполкдома #мойполкдома. Все истории будут транслироваться в одноименном тематическом разделе, а лучшие – на главной странице LiveJournal.

«Для "Живого Журнала" и для меня лично большая честь поддерживать «Бессмертный полк» в его вынужденном переходе в онлайн. Наши блогеры знают, как рассказывать о личном, поэтому мы будем собирать воспоминания не только об отважных бойцах, но и о мужчинах и женщинах, которые были вынуждены изменить привычный ход жизни. Они работали в тылу, ждали и теряли любимых, выживали в блокаде, искали еду и воспитывали детей, которые были лишены мирного счастливого детства, — говорит руководитель LiveJournal Наташа Арефьева. — Весь проект отлично иллюстрирует, как значима роль каждого маленького человека в большой истории, поэтому крайне важно собирать и хранить наши семейные воспоминания».

Кроме того, в ЖЖ появился официальный блог «Бессмертного полка», в котором будут размещаться самые интересные истории, опубликованные на сайте движения. Пополнить Народную летопись победителей воспоминаниями своих родственников также можно на сайте «Бессмертного полка».

По словам координатора гражданской инициативы «Бессмертный полк» Сергея Лапенкова, короткие рассказы в летописи «Бессмертного полка» часто не про подвиги и атаки, а про будни фронта и тыла, про людей, которые каждый день войны жили и умирали, любили и ненавидели, воспитывали детей, надеясь, что они уж точно будут жить лучше. «"Бессмертный полк" — это семейная память о наших предках, о тех, кто шел дорогами войны, работал в тылу, страдал в лагере, умирал в блокаде. Сейчас самое время вспомнить все, что вы знаете о своей семье. Запишите имена и истории родственников, и тогда Полк действительно будет бессмертен», — отметил он.

