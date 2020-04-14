В Харькове призвали провести «Бессмертный полк» на балконах

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поучаствовать в акции «Бессмертный полк» и в связи с карантином провести ее на балконах жилых домов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, харьковские власти планировали организовать масштабное празднование 75-й годовщины Победы, однако карантин и чрезвычайная ситуация на Украине могут продлиться до 9 мая. Мэр сообщил, что это не заставит его полностью отказаться от идеи проведения «Бессмертного полка».

«Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00, выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу», — написал Кернес.

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Он добавил, что если к 9 мая ограничительные меры будут сняты, то городские власти организуют и проведут шествие так, как планировалось ранее.

«Обещаю вам, что даже если мы не сможем провести эту акцию на улицах города, Харьков все равно на достойном уровне почтит память погибших и уже ушедших героев войны, и скажет спасибо еще живым ветеранам так, что эти слова благодарности услышит вся Украина», — подчеркнул городской голова.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

На Украине с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Основные праздничные мероприятия проходят на европейский манер 8 мая.

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