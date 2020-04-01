Молдавия отказалась от празднования Дня Победы

Молдавия отказалась проводить торжества в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, сообщает EADaily.
По мнению министра здравоохранения страны Виорики Думбрэвяну, эпидемиологическая ситуация не позволит проводить массовые празднования даже через месяц. Она подчеркнула, что карантинные меры может понадобиться ужесточить.
9 мая президент Молдавии Игорь Додон планировал посетить Москву на День Победы. Вместе с ним должны были отправиться ветераны и военнослужащие. В Молдавии проходят и свои памятные мероприятия. Традиционно 9 мая глава государства возглавляет шествие «Бессмертного полка» в Кишиневе и участвует в возложении цветов к Вечному огню.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не отменяет, а переносит на вечернее время парад в Минске в честь 75-летия Победы. Утром он намерен посетить торжества в Москве. В России пока не сообщали об отмене парада на 9 мая.
В Молдавии введен режим чрезвычайной ситуации до 17 мая. С 17 марта остановлено международное авиасообщение, закрыты наземные границы. Помимо этого, в Молдавии запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в образовательных учреждениях, закрываются магазины и рестораны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения