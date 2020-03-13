В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»

Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк». Об этом сообщил портал Naviny.by со ссылкой на представителей оргкомитета по созданию объединения.

Глава оргкомитета Валерий Драко сообщил, что главное управление юстиции Мингорисполкома отказало в регистрации «по формальным основаниям», до 20 марта будет подана еще одна заявка. Также инициативная группа планирует обратиться с просьбой к «Бессмертному полку» в России, «чтобы было письмо в адрес президента о том, чтобы помог, утвердил и так далее».

Шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в любом случае, заявил глава Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов. Драко подчеркнул, что «полк» не вступает в конфронтацию с акцией «Беларусь помнит». По его словам, «Беларусь помнит» — это акция чиновников, «Бессмертный полк» — народная.

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в России в 2012 году. Ее участники 9 мая выходят с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2018 году власти Минска сначала не разрешили шествие, но в последний момент согласовали. После этого организаторы решили зарегистрировать объединение, но им дважды отказывали. Решение об отказе было обжаловано в Минском городском суде и Верховном суде, но безуспешно.

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