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04:43, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о последствиях бездействия по сим-карте

Доцент Леонова: Бездействие по сим-карте грозит блокировкой и продажей номера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова рассказала, к чему может привести долгое бездействие по сим-карте. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Леонова предупредила россиян о последствиях бездействия по сим-карте и отметила, что это грозит блокировкой номера и его продажей другому человеку.

«После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера», — уточнила она.

Эксперт напомнила, что, согласно закону «О связи», оператор связи имеет право расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более полугода. У разных компаний сроки отличаются: от 90 дней до шести месяцев.

Ранее Госдума одобрила законопроект о введении в России детских сим-карт. Инициатива направлена на борьбу с мошенническими схемами, а также для защиты детей от противоправного контента.

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