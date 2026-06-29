Живущей с родителями паре назвали способы незаметно заниматься сексом

Женщина, живущая с родственниками мужа, пожаловалась на то, что не знает, как незаметно заниматься сексом. В комментариях к посту пользователи Reddit дали ей несколько советов.

По словам женщины, родители ее мужа очень религиозны, поэтому она не хочет раскрывать перед ними свою интимную жизнь. Чтобы намекнуть мужу на желание интимной близости, она меняет прически: завязывает тугой низкий пучок, если хочет заняться с ним сексом вечером того же дня, и носит заколку, если хочет орального секса. Однако каждый раз автор поста сталкивается с проблемами: ночью в доме слишком тихо, а уходить с мужем в комнату днем она стесняется.

При этом пара уже воспитывает одного ребенка и планирует второго. «Мы не хотим переезжать, так как аренда очень дорогая. Зачатие первого ребенка не было проблемой, оно произошло, когда родители мужа были в путешествии. Но это случается редко. Супруг говорит, что мы не должны беспокоиться о том, что его родители подумают, но мне все равно неловко», — написала она и попросила совета у других пользователей.

В комментариях девушке посоветовали использовать генератор белого шума, включать в комнате сериалы или музыку во время секса. Если же автор хочет уединиться с мужем днем, пользователи порекомендовали ей говорить свекру и свекрови, что она идет подремать.

При этом многие призвали женщину либо съехать от родителей, либо поменять отношение к происходящему. «Каждый взрослый человек знает, что происходит. У всех пар есть свой собственный язык, чтобы донести желания до любимого человека. Вам не нужно стесняться нормального человеческого поведения», — отметила одна из пользовательниц.

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