В Белоруссии начали запрещать «Бессмертный полк»

Власти белорусского Витебска запретили проводить в городе 9 мая шествие «Бессмертного полка», рассказал belsat.eu один из заявителей акции Вадим Кузьмин.

«В этом году в Витебске проведение шествия не запланировано. И включения в план событий празднования Дня Победы шествия жителей города "Бессмертный полк" не предвидится возможным», — сказано в ответе на заявку за подписью заместителя председателя витебского горисполкома Виктора Глушина. Вместо шествия заявителям предложили присоединиться к официальному митингу и общенациональной акции «Беларусь помнит».

По словам Кузьмина, организаторы «Бессмертного полка» еще не определились с дальнейшими действиями. «Полк нельзя, но если с нами будете в поддержку [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, власти — тогда можно. Но именно влиться в "Беларусь помнит". А то, что россияне воевали, чеченцы, казаки и другие… Главное, чтобы Беларусь помнила», — добавил он.

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От проведения шествия «Бессмертного полка» в этом году также отказались власти казахстанского города Актобе.

В 2018-м власти Минска сперва отказали организаторам «Бессмертного полка» в проведении шествия 9 мая, но затем согласовали его проведение. В прошлом году шествие прошло в День Победы во всех крупных городах Белоруссии, в том числе в Витебске, писал Sputnik.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и в зарубежных странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

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