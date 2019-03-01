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Лукашенко выступил против проведения «Бессмертного полка» в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против проведения акции «Бессмертный полк» в республике на государственном уровне. С подобным заявлением белорусский лидер выступил в пятницу, 1 марта, слова Лукашенко приводит Tut.by.

«Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос», — сказал Лукашенко.

Далее белорусский лидер раскрыл содержание разговора со своим российским коллегой. «Я говорю: "Тоже там ваши нас упрекают, что мы якобы запрещаем "Бессмертный полк“. Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею". Помните? "Беларусь помнит" ((шествие жителей республики с портретами героев Великой Отечественной войны — прим. «Ленты.ру»). (...) Точно такое же шествие. Почему мы должны бросить свое "Беларусь помнит" и схватиться за "Бессмертный полк"? Если по своей сути и даже по внешней форме они схожи, они одинаковы», — добавил глава государства.

«Поэтому "Бессмертный полк" под именем "Беларусь помнит" появился значительно раньше в Беларуси, чем в России (акция с таким названием впервые была проведена в Минске в 2016 году, акция "Бессмертный полк" впервые прошла в 2012 году в российском Томске и была организовала местными журналистами — прим. «Ленты.ру») . И мы приветствуем, что братья россияне обратились к этой форме, но у нас свое название. Вот в чем проблема. Должны быть какие-то новые формы, некие там флеш-мобы, или как там, матерные эти слова», — цитирует белорусского лидера «Гордон».

В мае 2018 года Минский городской исполнительный комитет сперва отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в столице Белоруссии в проведении шествия 9 мая, а затем, накануне Дня Победы, согласовал проведение акции.

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