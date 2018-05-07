В Минске запретили шествие «Бессмертного полка»

Минский городской исполнительный комитет отказал организаторам акции «Бессмертный полк» в столице Белоруссии в проведении шествия 9 мая. Об этом порталу Tut.by сообщил председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко.

Он отметил, что заявку на проведение шествия организаторы акции подали 25 апреля, 7 мая им пришел отказ. В Мингорисполкоме объяснили, что 9 мая в Белоруссии будут проводиться другие акции.

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«В ответе сказано, что существуют схожие акции: "Беларусь помнит", "Они сражались за Родину", когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть "Бессмертного полка" в том, что люди несут портреты своих предков», — указал Геращенко.

Впрочем, по его словам, люди все равно выйдут 9 мая, но уже неорганизованной колонной. «Во всех коллективах, насколько я знаю, трудовых и учебных, участвующих в параде 9 мая, все равно есть люди, которые несут портреты своих предков (...). И они все равно будут идти, акция просто будет рассредоточена», — сообщил он.

Tut.by отмечает, что проведение акции «Бессмертный полк» намечена в Бресте и Витебске. В последнем — тоже в рамках общегородского шествия.

Один из организаторов акции в Минске, депутат палаты представителей Белоруссии 1-го созыва Валерий Драко, подтвердил, что проведение акции планируется, несмотря на запрет. «Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы», — цитирует его «Sputnik Беларусь».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и ряде зарубежных стран. Участники шествия держат в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против нацистов в Великой Отечественной войне.

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