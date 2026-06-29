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04:15, 29 июня 2026Мир

В ЕС признали гениальный ход в переговорах Путина и Лукашенко

Журналист Христофору назвал гениальным сохранение в секрете тем встречи Путина и Лукашенко
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Сохранение в секрете тем переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стало гениальным ходом и подействовало на Украину. Таким мнением поделился журналист с Кипра (входит в состав ЕС) Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

«Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву», — сказал он.

Как добавил журналист, несмотря на отсутствие информации о затронутых в ходе встречи темах, можно предположить, что обсуждали лидеры, «учитывая недавние события».

По мнению Христофору, Киев оказался не готов к тому, что все угрозы президента Украины Владимира Зеленского не подействовали на Белоруссию. «Именно так и работают настоящие партнеры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!» — заключил журналист.

Ранее Владимир Путин заявил, что резкие высказывания со стороны киевского руководства, которые многие расценивают как попытку вовлечь Белоруссию в военный конфликт, не вызывают у властей республики паники, однако рассматриваются как повод для серьезной обеспокоенности.

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