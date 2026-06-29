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04:33, 29 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе предостерегли от создания угроз безопасности России в Калининграде

SC: Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности РФ в Калининградской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Запад продолжит тайно создавать угрозы безопасности России в Калининградской области и Белоруссии. Об этом заявил политический обозреватель Strategic Culture Хоакин Флорес.

Он предостерег западные страны от подобных действий, поскольку они спровоцируют обязательный оборонительный ответ. При этом Европейский союз (ЕС) не сможет выдержать активные боевые действия против России, несмотря на воинственную риторику и курс на милитаризацию.

Флорес отметил, что в таких условиях единственным планом европейцев становятся постоянные провокации на российских границах.

«Если нынешняя траектория сохранится, может ли кто-либо всерьез ожидать, что цели России будут достигнуты где-либо, кроме поля боя, без единой паузы в боевых действиях? Благодаря странной воинственности Зеленского у России есть все необходимое с этической точки зрения для дальнейшего продвижения», — отметил обозреватель.

Ранее Strategic Culture объяснило прекращение огня на Украине. По мнению журналистов, это делается для того, чтобы дать Киеву передышку и в дальнейшем еще сильнее вооружить его.

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