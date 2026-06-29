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Из жизни
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05:00, 29 июня 2026Из жизни

Учительница год насиловала 13-летнего школьника и сняла порно с ним

В США учительница из Нью-Джерси совратила 13-летнего школьника
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Учительнице из американского штата Нью-Джерси, которая совратила и год насиловала 13-летнего школьника, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает New York Post.

36-летнюю Эшли Фислер арестовали в марте. Бывший ученик рассказал, что женщина начала совращать его в 2020 году, когда ему было 12 лет. В 2021 и 2022 годах женщина многократно насиловала подростка на территории школы и в своей машине. Изначально Фислер было предъявлено шесть обвинений в изнасиловании несовершеннолетнего. Также ее обвиняли в жестоком обращении с детьми и должностном преступлении.

В среду, 24 июня, Фислер предъявили ряд новых обвинений, из которых выяснилось, что женщина сняла порно со своей жертвой. Бывшую учительницу обвинили в изготовлении и хранении видеоматериалов, содержащих сексуальное насилие над детьми. Если женщину признают виновной по всем статьям, ей может грозить до 200 лет тюрьмы.

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В распоряжение следствия, в частности, попала обширная переписка Фислер с пострадавшим, состоящая из 7500 страниц. В нескольких сообщениях подросток писал, что учительница «сломила его волю». Адвокаты Фислер настаивают, что эти слова были вырваны из контекста.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида учительницу, которая совратила подростка, арестовали во время секса с ним. Женщину застали с пострадавшим в ее машине.

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