Учительницу поймали во время секса с подростком в красной машине

В США 41-летняя учительница совратила школьника в своей машине

В американском штате Флорида учительницу, которая совратила подростка, арестовали во время секса с ним. Об этом сообщает телеканал WKMG.

41-летнюю Мишель Линн Хэнкок из города Палм-Бей задержали ночью 23 июня после того, как жители района заявили в полицию, что на улице стоит красный пикап, в котором происходит нечто подозрительное. В машине патрульные застали женщину и 17-летнего подростка. Они признались, что занимались сексом.

В ходе следствия выяснилось, что Хэнкок ранее работала в школе, где учился юноша. В мае они возобновили общение по переписке. Затем женщина стала забирать школьника на своей машине и заниматься с ним сексом на том же месте, где ее арестовали.

Хэнкок предъявили многочисленные обвинения, связанные с совращением несовершеннолетнего, изнасилованием опекаемого лица и использованием электронных средств связи для склонения малолетнего к сексу.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия учительницу, которая совратила и несколько раз изнасиловала школьника, приговорили к 40 годам тюрьмы. Женщина совершала преступления вместе с коллегой.