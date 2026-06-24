Объявлен суровый приговор 26-летней учительнице за изнасилование 15-летнего школьника

В США учительнице, которая совратила 15-летнего школьника, дали 40 лет тюрьмы

Объявлен суровый приговор учительнице из американского штата Джорджия, которая вместе с коллегой совратила и пять раз изнасиловала школьника. Об этом сообщает WXIA-TV.

26-летнюю Бонни Элизабет Браун и 61-летнюю Шерри Делле Молдин, работавших в частной христианской школе Nathanael Greene Academy в городе Силоам, арестовали в 2025 году. Обеих обвинили в том, что они занимались сексом с одним и тем же 15-летним учеником.

Пострадавший, которому сейчас 19 лет, выступил в суде по делу Браун 10 июня. Он заявил, что учительница насиловала его в 2022 и 2023 годах. Первый эпизод произошел в доме тети пострадавшего. Во второй раз женщина занялась сексом со школьником у себя дома во время каникул. В доказательство своих слов пострадавший зарисовал по памяти обстановку спальни Браун.

11 июня Браун признали виновной в пяти случаях изнасилования несовершеннолетнего. Ее приговорили к 40 годам тюрьмы с правом подачи на УДО через 15 лет.

В мае подельницу Браун, 61-летнюю Молдин, приговорили к 12 годам тюрьмы. Пострадавший заявил, что женщина насиловала его в школе и за ее пределами.