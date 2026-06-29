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04:59, 29 июня 2026Мир

Названы сроки усиления давления США на Кубу

Ромеро: США усилят давление на Кубу в июле, после финала ЧМ
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро назвал сроки усиления давления на Кубу со стороны США. Он заявил в беседе с РИА Новости, что давление усилится в июле.

«После достигнутых в Иране результатов Куба вновь станет целью США. Разрешение ситуации вокруг Ирана создаст новые возможности для более открытого вмешательства», — пояснил Ромеро.

Он отметил, что Соединенные Штаты могут приурочить усиление давления к годовщине антиправительственных протестов на Кубе 2021 года — 11 июля. По его мнению, это ключевой момент, чтобы «разжечь так называемое внутреннее восстание».

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Ромеро также выразил мнение, что США могут быть заинтересованы в том, чтобы дождаться финала чемпионата мира по футболу 19 июля перед тем, как переходить к эскалации.

Ранее Ромеро заявил, что США используют соцсети и инфлюенсеров для дестабилизации ситуации на Кубе. По его словам, идея восстания вызывает симпатии «некоторых людей из-за энергетического, продовольственного кризиса, тяжелого положения молодежи», на которую соцсети оказывают все большее влияние.

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