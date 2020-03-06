Россия ответила на задержание организаторов «Бессмертного полка» в Литве. Российское посольство разместило пост на своей странице в Twitter.

В сообщении диппредставительства сказано, что департамент госбезопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве. Также в посольстве подчеркнули, что такая провокационная деятельность не останется без последствий.

Так посольство отреагировало на допросы и обыски, прошедшие в Литве в начале марта. В Вильнюсе допросили одного из организаторов «Бессмертного полка» Татьяну Коломиец. Также изъяли телефон и компьютер у депутата горсовета — Эллы Андреевой, проживающей в Клайпеде. Клайпедская прокуратура провела обыски в рамках предварительного расследования о шпионаже.

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