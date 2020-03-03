В Госдуме ответили США относительно сравнения Крыма и советской Прибалтики

Сравнивать ситуацию вокруг Крыма с политикой в отношении советских прибалтийских республик некорректно, поскольку в тот исторический период были другие геополитические условия. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Бахарев, передает РИА Новости во вторник, 3 марта.

Так парламентарий прокомментировал слова постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора, который сравнил позицию Вашингтона по Крыму с позицией по Эстонии, Литве и Латвии в составе СССР. Он напомнил, что американские власти не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР.

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Бахарев отметил, что США на протяжении 12 лет отказывались признавать Советский Союз. Ситуацию изменил «вменяемый президент Франклин Рузвельт», напомнил он. Депутат также напомнил о длительном непризнании США Китайской Народной Республики.

«Это позорные страницы американской дипломатии, но это показывает, что эта дипломатия строится на отказе США признавать геополитическую реальность, созданную вопреки их желанию», — заключил российский депутат.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

Эстония, Литва и Латвия вошли в состав СССР в 1940 году.

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