США отказались считать Россию угрозой для Прибалтики

Угрозы для прибалтийских стран со стороны России в настоящее время нет. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает РИА Новости.

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По его словам, Эстония, Литва и Латвия «в значительной степени являются частью западного общества», входят в НАТО и участвуют в военных учениях альянса, которые «не угрожают российскому народу».

«Мы не думаем, что для этих государств существует какая-либо угроза в настоящее время», — резюмировал он.

12 февраля эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике. Авторы доклада «Эстония в международной среде безопасности» отметили, что возможность военного нападения России на республику невелика из-за нежелания Москвы воевать с НАТО, однако российский военный потенциал в Европе продолжает увеличиваться. Через несколько дней в Эстонии «наглядно продемонстрировали», как Россия угрожает Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей: 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 самоходными гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня и 24 баллистическими ракетными комплексами малой дальности.

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.

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