Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике

Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад ведомства «Эстония в международной среде безопасности».

Его авторы отметили, что возможность военного нападения России на республику невелика из-за нежелания Москвы воевать с НАТО, однако российский военный потенциал в Европе продолжает увеличиваться.

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«Обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе», — говорится в докладе.

Эстонская внешняя разведка не исключает и возможного неверного расчета со стороны России об исходящей угрозе, что также чревато для Эстонии тяжелыми последствиями.

В докладе подчеркивается, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась. Основной угрозой для Эстонии в нем назвали Россию, руководство которой «предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка». Авторы при этом подчеркнули, что российские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела стран ближнего зарубежья, в том числе влияя на украинский конфликт, чтобы затормозить интеграцию Киева с Евросоюзом.

В ноябре прошлого года Эстония потребовала вернуть «аннексированные Россией территории». Спикер парламента республики Хенн Пыллуаас утверждал, что Москва якобы насильственно присоединила около пяти процентов территории Эстонии. В МИД России заявили, что сегодня Тартуский договор не имеет юридической силы.

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