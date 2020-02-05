Жители российского региона отреагировали на территориальные претензии Эстонии

Жители Псковской области с иронией отреагировали на претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Его цитирует РИА Новости в среду, 5 февраля, со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По его словам, политикам, требующим передать Эстонии часть российских земель, необходимо провести «отрезвляющую» образовательную экскурсию в Пскове.

«Они хотят наши русские города и территории, но их претензии звучат так же дико и глупо, как если бы, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию», — сказал губернатор.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что советско-эстонский Тартуский договор от 1920 года, по которому Эстонии отходили Печорский край (в настоящее время Печорский район Псковской области) и правобережье реки Нарова (сейчас Нарва в Ленинградской области), продолжает действовать. Она подчеркнула, что Эстония не входила в состав СССР добровольно.

В ноябре прошлого года Эстония уже требовала вернуть «аннексированные Россией территории». Спикер парламента республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас утверждал, что Москва якобы насильственно присоединила около пяти процентов территории Эстонии. В МИД России заявили, что сегодня Тартуский договор не имеет юридической силы.

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