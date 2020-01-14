В России ответили на слова президента Эстонии о крахе надежд после Ельцина

Слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о крахе возложенных на Россию надежд после президентства Бориса Ельцина очень характерны для Запада, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Его цитирует «Политика сегодня» во вторник, 14 января.

По словам сенатора, Эстонию и западный мир устроило бы такое развитие событий, при котором Россия перестала бы существовать как единое государство.

«Не дело эстонского президента или руководителя любой другой страны давать какие-то исторические оценки по жизни и развитию другого государства», — подчеркнул он.

В Госдуме, комментируя заявление Кальюлайд, заметили, что и Эстония надежды не оправдала. «Мы тоже надеялись на создание в Эстонии демократического государства, где соблюдаются права всех людей, независимо от национальностей; где можно получать образование на родном языке», — написал депутат Вячеслав Никонов на своей странице в Facebook.

Ранее в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Кальюлайд заявила, что во времена президентства Бориса Ельцина эстонцы надеялись, что Россия станет свободной и демократической страной. По его мнению, все сложилось иначе.

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