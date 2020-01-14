Президент Эстонии обвинила Россию в несерьезности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам. Свое заявление она сделала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Кальюлайд, Россия — непредсказуемая страна, и мнение эстонского президента соответствует «общей оценке всех государств НАТО».

В качестве примера подобного «несерьезного отношения» Кальюлайд привела кризисы в Грузии и на Украине. По мнению президента Эстонии, Россия напала на эти страны.

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны. Россия официально признана на Украине страной-агрессором, а власти самопровозглашенных республик Донбасса считаются марионеточным оккупационным правительством. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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