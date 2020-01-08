Президент Эстонии отказалась брать крымское вино в подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок бутылку произведенного в Крыму вина. Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.

Бутылку вина президенту преподнесло посольство России. Помимо алкоголя, Кальюлайд отправили в посылке букет цветов и шоколад. Остальные подарки глава государства приняла, крымское вино позже вернула канцелярия президента.

Эстония неоднократно выражала полную поддержку Украине по вопросу статуса Крыма — Киев не признает итоги референдума 2014 года, по которому полуостров перешел под юрисдикцию России. Так, запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в Таллине назвали «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

В ноябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии и пообещала продолжить сотрудничество с Киевом в оборонной сфере.

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