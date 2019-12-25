Эстония пригрозила изоляцией Крыма из-за запуска поездов по мосту

Эстония осудила Россию за запуск поездов по Крымскому мосту. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу на своей странице в Twitter.

Глава МИД Эстонии отметил, что открытие железнодорожного сообщения из материковой России в Крым являются «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, Рейнсалу пригрозил, что это будет способствовать еще большей изоляции полуострова со стороны международного сообщества.

Эстонский министр также отметил, что Таллин неизменно стоит на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в границах образца 2014 года.

Ранее Гепрокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга. До этого украинский МИД выразил протест в связи с открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. В ведомстве заявили, что считают строительство моста без согласия Киева «грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

23 декабря российский лидер Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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