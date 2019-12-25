Украинская прокуратура возбудила дело из-за прохода поезда по Крымскому мосту

Гепрокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело открыто по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь государственной границы Украины.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. В МИД заявили, что считают строительство моста без согласия Киева «грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

При этом украинские власти потребовали от России «прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины».

23 декабря российский лидер Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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