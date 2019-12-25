Первый пассажирский поезд через Крымский мост завершил маршрут

Первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Крым завершил маршрут и прибыл на вокзал в Севастополе 25 декабря в 09:25. Об этом свидетельствует расписание, опубликованное на сайте онлайн-сервиса «Туту.ру».

Состав отправился в 14:00 в понедельник, 23 декабря, с платформы Московского вокзала в Северной столице. Таким образом, в пути поезд находился 43 часа 25 минут. На маршруте, длина которого составляла 2741 километр, было предусмотрено 19 остановок.

Ранее 24 декабря из Москвы с платформы Казанского вокзала отправился первый двухэтажный пассажирский поезд в Крым. Состав стартовал в 23:45 во вторник и прибудет на полуостров в 08:50 в четверг, 26 декабря. Таким образом, пассажиры будут находиться в пути 33 часа и преодолеют за это время около двух тысяч километров.

23 декабря глава России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Президент страны проехал из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В поездке российского лидера сопровождали рабочие-мостовики, с которыми он провел краткую беседу.

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