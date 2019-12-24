Первый двухэтажный поезд в Крым стартовал из Москвы

Первый двухэтажный пассажирский поезд «Таврия» из Москвы в Симферополь стартовал с платформы Казанского вокзала. Об этом сообщает корреспондентка «Ленты.ру» с места событий.

Состав отправился в 23:45 во вторник, 24 декабря, и прибудет на полуостров в 08:50 в четверг, 26 декабря. Таким образом, пассажиры будут находиться в пути 33 часа и преодолеют за это время около двух тысяч километров. На маршруте предусмотрено 13 остановок.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправился с платформы Московского вокзала в понедельник, 23 декабря, в 14:00. В общей сложности состав будет находиться в пути 43 часа и прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25. Длина маршрута составит 2741 километр.

Ранее 23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Глава государства запустил движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив, проехав из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе.

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