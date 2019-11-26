Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок. Фотографии встречи двух глав государств в Таллине опубликовала российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Зеленскому подарили спортивный черно-хромированный велосипед. На нем не указано название марки, однако на раме есть памятная табличка с изображением украинского и эстонского флагов и надписью на английском: «To President of Ukraine, H.E. Volodymyr Zelensky («Президенту Украины, его превосходительству Владимиру Зеленскому» — прим. «Ленты.ру»)».

Человек на велосипеде изображен на логотипе партии Зеленского. Кроме того, глава государства во время предвыборной кампании говорил, что готов пользоваться этим транспортом и отказаться от машины для поездок на работу. Однако после избрания он предпочитает кортеж. Зеленский в свое оправдание заявлял, что его лимузин и автомобили сопровождения не нарушают правил дорожного движения и не пользуются привилегиями.

Ранее Кальюлайд на совместном брифинге с украинским лидером призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии и пообещала продолжить сотрудничество с Киевом в оборонной сфере.

Зеленский в своем выступлении перед журналистами раскрыл детали недавнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Он рассказал, что попросил Москву вернуть все оборудование на корабли ВМС Украины, которые вернулись из Крыма после задержания в Керченском проливе.

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