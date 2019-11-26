Зеленский дал оценку отношениям России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал текущие отношения Москвы и Киева как «очень сложные». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Так он отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией. Зеленский напомнил, что большинство жителей Украины выбрали путь европейской интеграции.

Глава государства также подчеркнул, что слухи о влиянии Коломойского на украинскую политику сильно преувеличены, поскольку он «не президент, а всего лишь один из граждан», который поддержал кандидатуру Зеленского на прошедших выборах.

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Заявление Коломойского, на которое ссылается Зеленский, было опубликовано 13 ноября. Бизнесмен, комментируя международную политику Киева, выступил за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. По его словам, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.

При этом он добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях. Кроме того, олигарх предположил, что российское финансирование может заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. По мнению бизнесмена, Москва готова выделить Киеву 100 миллиардов долларов США.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства. Так, руководителем администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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