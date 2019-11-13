Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. Об этом он рассказал в интервью американской газете The New York Times.

По словам олигарха, травмы, нанесенные украинским гражданам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое. «Они (Россия — прим. «Ленты. ру») в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал Коломойский, комментируя тему внешнеполитической конфронтации между Москвой и Киевом.

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Он также добавил, что власти США лишь используют Украину в своих геополитических целях. «Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы (Соединенные Штаты — прим. «Ленты. ру») заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», — отметил украинский миллиардер.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства. Так, главой администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

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